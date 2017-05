Côte-d’Ivoire stock des arriérés: Les syndicats exigent une réponse en fin mai

La Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et l’Intersyndicale des fonctionnaires de Côte-d’Ivoire ont demandé au Gouvernement de donner une réponse à la question du stock des arriérés à la fin du mois de mai courant.

Ce délai a été décidé à la suite des débats houleux lors d’une rencontre entre la base et les leaders que sont Tapé Djédjé Apollinaire et Abonga Jean Yves de l’Intersyndicale, et Zadi Gnagna de Plateforme.

Le 1er mai, le président ivoirien Alassane Ouattara, se prononçant sur le stock des arriérés, a précisé que les discussions sur cette question se poursuivent entre le gouvernement et les centrales syndicales en vue de lui remettre les conclusions pour la fin du mois de juillet au plus tard.

Avec AIP

Commentaires Facebook

Commentaires