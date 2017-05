Aston Villa Côte-d’Ivoire: Fin de saison pour Kodjia, gravement blessé à la cheville

Mauvaise nouvelle pour la Côte d’Ivoire et celui d’Aston Villa.

L’attaquant de 27 ans, recruté pour 20 millions d’euros, Jonathan Kodjia s’est fracturé une cheville au cours de la rencontre qui a opposé son club à Blackburn, samedi en Championship.

Agé de 27 ans, l’ancien joueur de Metz ne pourrait plus jouer jusqu’à la fin de la saison et une bonne partie du début de saison prochaine. On annonce qu’il va rencontrer un spécialiste pour une opération.

La Côte d’Ivoire devra se passer de son buteur, auteur de 19 réalisations cette saison en deuxième division anglaise.

Liman Serge avec africatopsports

