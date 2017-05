Côte d’Ivoire presse: Une délégation du FSDP rencontre le ministre marocain de la Communication à Tanger

En Mission à Tanger au Maroc

Une délégation composée des dirigeants du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP)et du Groupement des Editeurs de Presse de Côte d’Ivoire (GEPCI) séjourne à Tanger au Maroc depuis le mardi 2 mai 2017, pour une mission d’étude auprès de la Maison de la presse de Tanger.

Ce séjour qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse a donné l’occasion à la délégation ivoirienne d’avoir des échanges fructueux avec le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj. Cette délégation a eu à échanger également avec certains hauts responsables du secteur des médias de Tanger.

Dans une déclaration aux médias, Bernise N’Guessan, Directeur Exécutif du FSDP a dit que cette mission de travail vise à s’informer sur le mode de fonctionnement et d’administration de la maison de la presse de Tanger et faciliter par conséquent la création d’une Maison des médias en Côte d’Ivoire. Selon Bernise N’Guessan : « La Maison de la presse de Tanger est une structure particulière, qui est le fruit d’une réflexion visant à promouvoir la professionnalisation du secteur des médias».

