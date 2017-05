Ange Tiémoko

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a déclaré jeudi à Abidjan qu’une « transformation » locale plus accrue du cacao, permettra de « mettre la Côte d’Ivoire », 1er producteur mondial de ce produit « à l’abri de la volatilité des prix », à l’ouverture d’un salon.

« Les options du gouvernement sont nettes en matière de valorisation des produits » de rentes ivoiriens, a indiqué M. Gon, évoquant une plus grande « transformation (sur place) du cacao et de l’anacarde (…), qui apportera une valeur ajoutée et mettra le pays à l’abri de chocs externes comme la volatilité du prix des marchés internationaux, notamment la chute des cours ».

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avec 1,5 million de tonnes en 2015, connaît un ralentissement des ventes dû à une baisse de plus de 30% des prix sur le marché international, depuis le début de l’année. Elle détient également le même rang dans la production de l’anacarde (700.000 tonnes).

« Ses engagements » de valorisation se traduiront, selon le Premier ministre, par une transformation locale « de 50% du cacao ainsi que de l’anacarde d’ici à 2020 », contre respectivement 30% et 07% actuellement.

Amadou Gon Coulibaly a tenu ces propos à l’occasion de la cérémonie de lancement de la 4e édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA), qui devrait se tenir du 17 au 26 novembre, autour du thème : « la transformation structurelle de l’économie agricole face au changement climatique ».

