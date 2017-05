La Côte-d’Ivoire affrontera les Pays-Bas en match amical en juin

C’est contre un pays européen que Marc Wilmots dirigera son premier match à la tête des Eléphants. La FIF (Fédération ivoirienne de football) annonce ce jeudi la tenue d’une rencontre amicale contre les Pays-bas le 4 juin prochain.

Le match a lieu à Rotterdam et servira de préparation pour la Côte d’Ivoire pour son entrée dans les éliminatoires de la CAN 2019, contre la Guinée. Le nouveau coach des Eléphants pourra ainsi offrir de premières sélections à ses binationaux, Seko Fofana, Maxwell Cornet, Jean-Philippe Gbamin et Jérémie Boga.

Champion d’Afrique en 2015, la Côte d’Ivoire a été éliminée dès le premier tour au Gabon en janvier dernier et entame sa reconstruction. Le Français Michel Dussuyer a laissé la place au Belge Marc Wilmots qui a déjà été au chevet de l’équipe lors de ses deux sorties en mars contre la Russie (2-0) et contre le Sénégal (1-1).

