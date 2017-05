Côte-d’Ivoire: Libération de Gbagbo, Simone et Blé Goudé, le COJEP en conclave ce weekend

La libération de Laurent et Simone Gbagbo, de Blé Goudé et tous les prisonniers politiques, préoccupe le Cojep. Cette question sera au centre du conseil politique extraordinaire qui se tiendra du côté de Niangon Azito ce samedi 06 mai 2017, au siège du Cojep. Les délégués qui viendront des quatre coins du pays, seront appelés à faire des propositions en vue d’actions à mener en faveur de la libération des prisonniers politiques, notamment Laurent Gbagbo, Simone et Blé Goudé.

Selon les informations de source crédible, le leader du Cojep, Charles Blé Goudé, a vivement recommandé à son parti de prendre sa place dans le combat pour la libération des personnalités politiques détenues suite à la crise postélectorale. Considérant que la libération de Laurent Gbagbo, Simone, Charles Blé Goudé, est une question nationale qui dépasse les clôtures politiques, Charles Blé Goudé a demandé à Nogbou hyacinthe, premier secrétaire du Cojep, de mettre en mission toutes les structures du Cojep auprès de toute la Côte d’Ivoire, dans sa diversité politique, ethnique et religieuse. Vu que la libération des prisonniers est un facteur déterminant qui peut faciliter la réconciliation tant souhaitée, le leader du Cojep attend de ses collaborateurs qu’ils élargissent leur démarche à tous les ivoiriens sans distinction d’appartenance politique, ethnique et religieuse ; même, des personnes hostiles aux illustres prisonniers doivent associer à cette mission. Il a insisté pour que soient associés.

Peut-on réellement réussir une réconciliation vraie, pendant que deux illustres fils de la Côte d’Ivoire, notamment Laurent Gbagbo et Blé Goudé, se trouvent emprisonnés en Europe, loin de leur terre natale ?

Voilà la question à laquelle Charles Blé Goudé a sensibilisé d’illustres visiteurs qu’il a pris le temps de rencontrer ces derniers mois au centre de détention de Scheveningen à la Haye. Il leur expliqué à tour de rôle que, pour se réconcilier, la Côte d’Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles au complet. Après analyse avec ses collaborateurs du secrétariat exécutif, Nogbou Hyacinthe, le premier secrétaire du Cojep, soumettra la question aux délégués du Cojep, afin que le conseil politique endosse cette mission délicate.

