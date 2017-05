Côte d’Ivoire: Le président du Ghana, Nana Akufor Addo est à Abidjan

Le Président de la République du Ghana, Nana Akufor Addo, est arrivé ce vendredi, à 13 heures GMT, à l’Aéroport international (AERIA) Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, à Abidjan, dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié de 72 heures en terre ivoirienne. Il a été accueilli à sa descente d’avion par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, entouré du Vice-président Daniel Kablan Duncan, des membres du gouvernement conduits par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, des chefs d’institution, la municipalité de Port-Bouët et ainsi que des membres de l’Ambassade du Ghana en Côte d’Ivoire. Les deux Chefs d’Etat ont reçu les honneurs militaires de peloton de la garde républicaine et de la gendarmerie.

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires