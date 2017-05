Présidentielle française – Marine Lepen est “dans la vérité”, selon Kima Emile

Par Connectionivoirienne

Pourquoi il soutient la candidate du Front national

Contrairement à ce que véhicule une certaine opinion, la candidate Marine Lepen n’est pas contre les immigrés, ni contre l’Afrique. Elle a plutôt un programme cohérent en faveur de la dignité des africains. C’est sous cet angle que Kima Emile qui préside désormais aux destinées du FPAO (Fondation pour la paix et la réconciliation en Afrique de l’Ouest) défend la candidate opposée à Emmanuel Macron pour le deuxième tour de la présidentielle française de ce 7 mai 2017. Il a animé une conférence de presse à Abidjan mercredi pour encourager les électeurs français à voter Marine Lepen. Il rétorque au passage à ceux qui parleraient d’ingérence qu’il n’en est rien et que de toutes les façons la France et l’Afrique francophone sont liées par l’histoire en tant que puissance colonisatrice.

« Il est temps de supporter Marine Lepen qui est dans la vérité. C’est une dame de conviction et les propositions qu’elle a pour l’Afrique nous arrangent tous. Elle parle de réforme du FCFA, elle parle de la fin de la françafrique, elle donne des pistes de solution pour mettre fin à l’immigration clandestine. Tout le monde se retrouve dans son projet de société », a répondu Kima Emile à une question relative au projet de Madame Lepen en faveur de l’Afrique. « Marine n’a jamais dit qu’elle mettrait dehors tous les immigrés africains vivant en France et qui sont en règle. (…) Elle est la candidate qui veut discuter d’égal à égal avec les chefs d’Etat africains. C’est ce qui me réjouit dans ses propositions. Elle sera une très bonne présidente française mais surtout une très bonne présidente pour des relations saines avec l’Afrique francophone. Elle dit haut ce que les français pensent tout bas et c’est ce qui fait la différence d’avec les autres candidats », a précisé Kima Emile, jeune ivoirien d’origine Burkinabé ayant supporté Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara en 2010. A l’avènement d’Alassane Ouattara, il est passé par la case prison avant de rebondir avec sa nouvelle fondation qui promeut les idées de paix en Afrique.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

