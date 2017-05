Côte-d’Ivoire guerre de nerfs au Rpp – Un membre du comité central règle ses comptes avec Gnonzié

Un congrès réclamé

La dernière sortie de Ouattara Gnonzié dans la presse n’est pas du goût de certains militants qui lui reprochent son manque de vision et une volonté de prise en otage du parti fondé par Laurent Dona-Fologo. Depuis la désignation du professeur Armand Ouégnin à la tête de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds), le président Gnonzié qui flaire un coup tordu s’est cru obligé de faire des clarifications en soutenant que la formation politique qu’il dirige est d’obédience houphouétiste et ne saurait s’accommoder avec la ligne « Gbagbo ou rien ». Une ligne à laquelle adhère sans ambages Pr. Georges Armand Ouégnin, premier vice-président du Rpp.

Face à cette guéguerre qui alimente l’actualité du parti ex-membre de la défunte Lmp (La Majorité Présidentielle), un membre du comité central est monté au créneau dans un entretien à « connection ivoirienne » pour prendre position en faveur d’un congrès de clarification dans les meilleurs délais. Ce congrès devrait, selon lui, permettre de trancher le débat entre les pro-Gbagbo et les pro-Rhdp du parti. Aristide Bohui, c’est de lui qu’il s’agit, est pour sa part convaincu que les pro-Gbagbo, donc les favorables à une adhésion du parti à l’Eds sont majoritaires.

« Le ministre Armand Ouégnin, président de l’Eds est membre du Rpp et Ouattara Gnonzié qui est président du Rpp s’est désolidarisé disant qu’il ne voit pas l’intérêt d’adhérer à l’Eds vu que son référent politique Laurent Gbagbo est socialiste alors que le Rpp est socio-libéral. Je voudrais lui répondre qu’il fait totalement fausse route parce que la plateforme n’est pas une coalition de socialistes mais plutôt une plateforme qui regroupe tous ceux qui partagent le combat politique de Laurent Gbagbo. Elle regroupe donc en tant que telle, des partis qui ont leur idéologie propre mais qui ont pour dénominateur commun la vision et la philosophie politique de Laurent Gbagbo, je ne dis pas sa personne mais sa vision. Donc ne pas s’associer à ce projet nous fait découvrir le vrai visage de Ouattara Gnonzié et c’est ce que nous décrions et nous dénonçons », argumente Aristide Bohui. Lequel, au passage, dénie à Ouattara Gnonzié la qualité de président du Rpp à Ouattara Gnonzié et il s’en explique :

« Il n’est ni le président titulaire, ni même l’intérimaire. Il n’expédie que les affaires courantes, il gère une transition au Rpp. Nos textes disent qu’en cas de vacance à la tête du parti, en cas d’empêchement aussi, si son mandat n’excède pas deux ans, alors le secrétaire général assure l’intérim du président. Cet intérimaire est tenu d’organiser un congrès dans les six mois qui suivent. Or vous remarquerez que le président Fologo a consommé les cinq ans puisque notre premier congrès a eu lieu en 2009 et le deuxième était prévu pour 2014. Il n’a pu se tenir. Fologo étant parti en 2015, automatiquement Ouattara Gnonzié devait organiser un congrès pour élire un nouveau président, il ne l’a pas fait. Voilà pourquoi je dis qu’il n’a pas qualité à agir comme président du Rpp. »

Pour ce militant, membre du comité central, Ouattara Gnonzié doit assumer son choix pour le Rhdp que de le camoufler pour « trahir » les militants qui « épousent majoritairement la vision de Gbagbo ». « Nous ne sommes pas dupes », ajoute-t-il faisant valoir qu’il n’y a point de centrisme en Côte d’Ivoire. « On est pro-Gbagbo ou on est pro-Ouattara », se convainc-t-il. « Pour que tout le monde se mette d’accord, il faut qu’il y ait un congrès pour élire un nouveau président. Ce congrès va permettre de combler le vide juridique dans lequel baigne le parti», soutient notre interlocuteur. Terminant son intervention, il fait savoir qu’il n’est pas opposé à une candidature de M. Gnonzié à ce congrès. Ce serait, dit-il, un signe de courage de sa part.

Mais, prévient-il : « Nous, nous avons un candidat, celui-là qui s’est ouvertement proclamé pro-Gbagbo et qui l’assume, le ministre Georges Armand Ouégnin. Nous appelons tous nos camarades du Rpp à se joindre à nous pour porter le ministre Armand Ouégnin à la tête du Rpp afin que le Rpp rejoigne l’Eds. Nous irons voir Armand Ouégnin pour qu’il soit notre candidat et nous appelons les camarades à ne pas faire comme Ouattara Gnonzié qui ne reconnait pas, comme un albinos, celui qui lui a fait une marque ».

