2e tour sous menace de votes blancs et nuls en France: 28,23 % de participation à midi, baisse légère

Le taux de participation a atteint 28,23% à midi ce dimanche en France métropolitaine, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Un pourcentage en légère baisse par rapport au 23 avril dernier. Au premier tour à la même heure, la participation était de 28,54%

On s’attend à un taux d’abstention plus élevé que d’habitude, et plus élevé qu’au premier tour, étant donné le nombre de « Ni-Ni », qui ne veulent voter pour aucun des deux candidat. Sur les quelques 47,5 millions d’électeurs, seuls 68% des personnes interrogées se sont dites certaines d’aller voter. Et ce, même si certains ont proposé, pour faire barrage au Front National, sans donner un blanc-seing à Emmanuel Macron, d’aller voter après 17h, après donc la diffusion des chiffres de participation. Une sorte de fausse abstention donc, qui permet de faire barrage à l’extrême-droite sans pour autant se sentir obligé de soutenir un candidat par défaut.

A Bruxelles, en tout cas, vers 10h45, on constatait beaucoup moins de monde dans le bureau de vote qu’à l’accoutumée, selon toutes les personnes présentes. Un vote majoritairement affiché en faveur d’Emmanuel Macron, selon notre sondage express à la sortie des urnes. (Avec RTBF et lexpress.fr)

Mélenchon, Macron et Le Pen ont voté

Les citoyens français sont à nouveaux appelés aux urnes ce dimanche, pour le second tour de l’élection présidentielle. Qui d’Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera choisi pour présider le pays? Les deux finalistes de l’élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ont voté.

Emmanuel Macron, arrivé en tête au premier tour avec 24,01% des suffrages, est face à Marine Le Pen, qui a cumulé, elle, 21,3% des voix. L’abstention, sujet de nombreuses discussions chez les partisans de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, sera une donnée importante de l’élection. Même chose pour les votes blancs et nuls, qui ont été plus important au premier tour cette année qu’en 2012 et 2007. En moyenne, pour un second tour, ils s’établissent aux alentours de 4%, mais depuis 1995, ils s’établissent entre 4 et 6% du total des bulletins. En métropole, les bureaux de vote ouvrent à 8h et ferment pour la plupart à 19h, les plus grandes villes arrêtant de voter à 20h. Premiers résultats ici à 20h.



Jean-Luc Mélenchon vote à Paris

Dans la même école élémentaire qu’au premier tour, dans le 10e arrondissement parisien, le candidat de la France insoumise a voté. Jean-Luc Mélenchon, éliminé au premier tour, n’avait donné aucune consigne de vote.



Marine Le Pen a voté au Hénin-Beaumont

La candidate FN s’est vue offrir des roses blanches en allant voter dans une école de cette ancienne cité minière du Pas-de-Calais. Elle s’est rendue à son bureau de vote en compagnie de Steeve Briois, maire frontiste d’Hénin-Beaumont.

Emmanuel Macron a voté au Touquet

Le finaliste de la présidentielle a voté au Touquet (Pas-de-Calais). Il est resté longuement pour serrer des mains et faire des photos avec ses sympathisants.

