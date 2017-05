Côte-d’Ivoire : Le COJEP lance l’opération « CPI ça suffit ! Libérez Gbagbo et Blé Goudé » (Conseil Politique)

Intégralité du communiqué qui a sanctionné le Conseil politique du COJEP tenu ce weekend.

Le COJEP lance l’opération CPI, ÇA SUFFIT ! : LIBEREZ Laurent GBAGBO et Charles BLE GOUDE

Réuni le Samedi 06 Mai 2017 en sa deuxième session ordinaire, le Conseil Politique du COJEP a analysé la situation socio-politique de Côte d’Ivoire, fait des constats et s’est conclu par une décision

majeure.



CONSTATS

Le Conseil a relevé avec regret que malgré les discours et autres déclarations de bonne intention, 6 ans après la crise postélectorale, le dossier de la réconciliation reste toujours au point mort, le souci de la division s’étant approfondi et les murs de la haine ayant gagné en hauteur. Le Conseil a constaté que la réconciliation est devenue un sujet de propagande si elle n’est pas théâtralisée par les acteurs politiques.

Le Conseil a remarqué que l’épineuse question de la détention à la Haye du Président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles BLE GOUDE, le maintien en prison en Côte d’Ivoire de Simone GBAGBO, de personnalités politiques et militaires en connexion avec la crise postélectorale continuent d’être mal vécus par une partie non négligeable de la population.



AU TITRE DES DECISIONS

Considérant le désir des populations à tourner définitivement la page de la crise postélectorale, pour de nouveau vivre en paix et en harmonie avec le voisin et l’ami d’hier, Considérant que la libération de Président Laurent GBAGBO et du Ministre Charles BLE GOUDE couronnée par leur retour au pays pourrait accélérer le processus de réconciliation et de paix, Considérant que la libération de Simone GBAGBO et des personnalités politiques et militaires détenus en Côte d’Ivoire pourrait largement participer à décrisper l’atmosphère socio-politique, Considérant qu’un sujet d’une telle envergure et d’une telle dimension dépasse les clôtures politiques, Considérant qu’une telle entreprise ne saurait être la seule affaire des leaders politiques aux intérêts antagonistes,

Le Conseil décide de l’opération : CPI ÇA SUFFIT !

Pour se réconcilier, la Côte d’Ivoire a besoin de tous ses fils au complet : « Libérez GBAGBO et BLE GOUDE ! ».

Le camarade Docteur SARAKA Patrice a été nommé Président du Comité de Pilotage chargé de ladite opération.

La cérémonie de lancement de l’opération aura lieu le Samedi 27 Mai 2017 au Baron de YOPOUGON. Elle sera suivie de l’envoi de plusieurs missions aux fins d’expliquer à toute la Côte d’Ivoire dans sa diversité ethnique, religieuse et politique les bienfaits de la libération du Président Laurent GBAGBO, de Simone GBAGBO, du Ministre Charles BLE GOUDE et de tous les prisonniers politiques et militaires détenus. Pour finir le Docteur NOGBOU Hyacinthe, Premier Secrétaire du COJEP, après avoir procédé à la nomination de plusieurs Représentants du COJEP dans différents pays Africains, a lancé un appel à la mobilisation aux différents responsables du parti afin que l’opération décidée puisse connaitre un franc succès auprès des populations ivoiriennes.

Fait à Abidjan, le 06 Mai 2017

Le Conseil Politique

