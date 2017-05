Côte-d’Ivoire: Un concours national d’orthographe lexical lancé pour les élèves

En partenariat avec l’agence Totem Communication, Adam Té Kondé, directeur général de la structure ‘’GM papa’’, initiateur du concours national d’orthographe lexicale a organisé une conférence de presse pour annoncer les dates de la deuxième édition, le mardi 11 avril 2017, à la maison de la presse à Abidjan-Plateau.

Selon Adam Té Kondé le concours est ouvert à tous les établissements scolaires de Côte d’Ivoire ainsi qu’aux élèves du premier cycle.

Les ¼ de finale régionale sont prévus pour le 6 et 13 mai, la ½ finale le 20 mai 2017 à L’ISTC Abidjan-Cocody et la grande finale aura lieu le 15 juin 2017 à l’institut français d’Abidjan-Plateau. Il a fait savoir que le concours national d’orthographe lexicale a pour objectif de réconcilier les élèves avec la langue française, avec un accent particulier mis sur l’orthographe et l’incitation à la lecture et à l’écriture. Cette compétition nationale est, pour lui, une sensibilisation du monde scolaire à la problématique de l’orthographe lexicale, à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la culture de l’excellence. Poursuivant, l’initiateur du concours a souligné que la langue française avait cessé d’être une langue étrangère depuis l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Elle est désormais devenue une langue de communication et de formation aux cotés des langues nationales.

« Ce jeu va familiariser, réconcilier nos élèves avec la langue française et promouvoir son bon usage, redonner à l’orthographe ses lettres de noblesse, le goût de la lecture et de l’écriture aux élèves. C’est pourquoi, nous avons pour cette année, le slogan’’ une compétition pour la culture de l’excellence en milieu scolaire’’. » a-t-il signalé.

Henri N’Koumo, Directeur du Livre au ministère de la Culture, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie a souligné que le concours national d’orthographe lexicale vise à l’amélioration de la qualité de l’enseignement, à travers la maitrise de deux disciplines-clés que sont l’orthographe et la lecture, indispensables pour avoir une base solide. Pour lui, le concours contribue à parfaire la qualité des produits de nos écoles. Il a invité les candidats à s’engager à fond dans cette émulation. «Le concours sera, l’occasion pour nous, de nous convaincre que nous pouvons compter sur nos enfants, car ils possèdent des talents et du génie. Ils ont tout simplement besoin de notre encadrement et accompagnement. C’est pourquoi, je demande l’appui de toute la communauté éducative et de toutes les bonnes volontés afin de soutenir nos enfants, espoir de la nation », a plaidé madame N’da Chantal, représentante du représentant de l’Unesco en Côte d’Ivoire. « Nous sommes dans un monde intellectuel où les médiocres n’ont plus leur place. J’invite donc les candidats à redoubler d’efforts et les responsables du concours à aller plus loin. Il faut donner à la langue française ce qu’elle mérite » a expliqué, madame Lorng Jocelyne, directrice de communication de l’agence ‘’Totem communication’’ avant de remercier l’initiateur du concours pour cette belle initiative tout en promettant d’être toujours partenaire de ce jeu.

