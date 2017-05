Les planteurs de cacao broient toujours du noir en Cote-d’Ivoire: Le kilo acheté à 200 FCFA

Par Connectionivoirienne

intermédiaire cacao – Les prix non respectés

Malgré la baisse drastique du prix du kilogramme de cacao bord champ (de 1100 F à 700 FCFA), les paysans de certaines zones de production subissent toujours la loi d’acheteurs véreux. Dans la sous-préfecture de Guibéroua pour être précis, le prix de 700 F le kilo est loin d’être respecté. Les rares acheteurs qui se présentent proposent entre 500 F et 600 FCFA pour les fèves séchées et triées.

Selon des témoignages recueillis auprès de producteurs, les acheteurs disposent désormais d’un tamis pour ne sélectionner que les grosses fèves dont ils ont besoin. Les petites fèves qui passent par les mailles sont achetées à 200 FCFA le kilo.

Autre supplice pour les paysans, plus aucun acheteur ne vient avec de la liquidité. « Ils nous remettent toujours des tickets et nous devons attendre des semaines voire des mois avant de toucher notre dû. C’est une humiliation, je suis dépassé par la situation et les tracasseries que nous subissons », confie un paysan dans le village de Galébré.

S’agissant du tri, les acheteurs ne font que suivre les instructions du Conseil café cacao qui entend améliorer la qualité du cacao ivoirien. Lors d’une réunion avec les producteurs à l’immeuble de la Caistab, le 30 avril 2017, le Conseil avait assuré que le petit grainage est généralement vendu moins cher. Par « petit grainage », il faut entendre, selon les responsables du CCC, les grains dont le poids n’excède pas 100 g pour 105 fèves.

Toutefois, le président du CCC, Lambert Kouassi Konan avait rassuré ce jour-là : « Le prix bord champ est de 700 FCFA le kg quel que soit le grainage ». Sur le terrain, les acheteurs froissent cette déclaration. Ils dictent plutôt leur loi.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

