Côte d’Ivoire: Début des réparations communautaires des victimes des crises survenues depuis 1990 (Officiel)

Yaya Aridjouna

La ministre ivoirienne de la Famille, Mariétou Koné a annoncé mardi à Abidjan, que « les réparations communautaires des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire depuis 1990 débuteront en juillet », lors d’un point de presse.

« Les réparations communautaires proprement dites vont commencer dans le mois de juillet », a indiqué Mme Koné, précisant qu' »elles concernent les victimes des différentes crises survenues en Côte d’Ivoire depuis 1990″.

Selon la ministre, ce processus de réparation « participatif et inclusif » s’appuiera sur un plan établi à partir des « missions consultatives auprès des populations les plus touchées par ces crises » et « prendra en compte tous les aspects de la vie sociale ».

Les réparations communautaires des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire depuis 1990, interviennent presque deux ans après le lancement des phases individuelles, par le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, en août 2015.

Au cours de ces opérations, 3.500 familles de personnes décédées lors de la crise post-électorale, ont reçu chacune un chèque de million de Fcfa tandis que 1.000 blessés ont perçu la somme de 150.000 Fcfa chacun, après une prise en charge médicale et psychologique.

YAR

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires