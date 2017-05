Cote-d’Ivoire: «Le RHDP n’a pas été créé pour que le PDCI n’ait pas de candidat» (Guikahué)

Par André Silver Konan

Le RHDP semble se porter mal

« Le RHDP n’a pas été créé pour que le PDCI n’ait pas de candidat » (Maurice Kacou Guikahué, secrétaire exécutif du PDCI). Ci-dessous des extraits de sa déclaration faite devant les jeunes et les femmes de son parti. Ambiance.

Cette rencontre qui revêt une importance capitale intervient après le Séminaire de la Direction du Parti qui s’est tenu les 06, 07 et 08 avril 2017 à Bingerville. Bien avant, nous nous sommes rencontrés et en toute franchise mais dans la courtoisie et la fraternité, vous avez mis à l’index les zones d’ombre de votre fonctionnement et fait des recommandations pour la bonne marche du Parti.

Je voudrais ainsi féliciter et remercier les responsables qui vous ont représentés à ces Assises pour leur contribution active aux travaux qui ont connu un succès éclatant. Au cours de ce séminaire, de nombreuses recommandations ont été faites. Le Président du Parti les a validées et a commencé à les rendre opérationnelles.

C’est pourquoi, je voudrais vous demander de vous organiser afin de jouer votre partition à l’instar des autres structures du Parti. Mais avant, permettez-moi, de vous rappeler quelques instructions contenues dans la feuille de route que le Président du Parti vous a donnée, le 15 juin 2015, lors de la clôture de vos Assemblées Générales Electives.

» Votre tâche première consistera à vous joindre, dans chaque délégation départementale ou communale, à l’équipe que vous trouverez en place, pour aller à la recherche de militants à inscrire sur les listes électorales…

« METTEZ-VOUS BIEN DANS LA TÊTE: PROMOUVOIR LA CANDIDATURE D’UN CADRE DU PDCI EN 2020 POUR RESPECTER L’APPEL DE DAOUKRO, NE SIGNIFIE PAS QUE LE PDCI NE VEUT PLUS QUE LE RHDP VIVE »

Votre dynamisme et la fougue qui vous caractérise doivent être mis au service de cette opération de sorte que le plus grand nombre de nos militants encore non inscrits puisse avoir l’opportunité de participer aux choix de leurs dirigeants….

Je vous exhorte à vous inscrire dès à présent dans la philosophie de la Restructuration voulue par notre 12ème Congrès Ordinaire. Votre rôle quotidien sera de rendre opérationnelles sur le terrain, dans la discipline, la courtoisie et le respect de la hiérarchie, les orientations politiques du Président Parti…

Vous travaillerez pour cela sous l’autorité du Président du Parti et la responsabilité du Secrétaire Exécutif du Parti. A cet effet, j’instruis le Secrétaire Exécutif du Parti à l’effet de veiller à l’harmonie dans l’exécution des missions d’encadrement et de coordination des activités des Présidentes nationales de l’UFPDCI et des Présidents nationaux de la JPDCI, dévolues aux Secrétaires Exécutifs chargés des Femmes et des Jeunes… ».

Ceci étant rappelé, je voudrais à présent porter à votre connaissance les instructions données par le Président du Parti, au Secrétariat Exécutif, à sa 87ème Session du 27 avril 2017 et qui constituent les piliers centraux de l’action du Parti après le Séminaire de Bingerville.

RHDP

Enfin, je voudrais vous rappeler notre environnement politique caractérisé par notre appartenance à un Groupement Politique; le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Mettez-vous bien dans la tête: promouvoir la candidature et le succès d’un cadre militant actif du PDCI-RDA à l’élection présidentielle de 2020 pour respecter l’appel de Daoukro, ne signifie en rien que le PDCI-RDA ne veut plus que le RHDP vive. Le RHDP n’a pas été créé pour que le PDCI n’ait pas de candidat.

Nous demeurons dans le RHDP que nous devons rendre fort par des Partis Politiques membres eux-mêmes forts. Nos femmes viennent de le démonter par leur participation massive au récent meeting d’hommage et de soutien des femmes RHDP au Président de la République, SEM Alassane Ouattara.

Et nous avons donné notre accord au Ministre Sidi Touré pour la mobilisation des Jeunes quand il le voudra. Donc c’est pour dégager les meilleures voies de votre participation à ce chantier exaltant qui vient d’être ouvert par le Président du Parti que nous avons demandé à vous rencontrer.

