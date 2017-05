Sibeth Ndiaye, gardienne de l’image d’Emmanuel Macron en dreadlocks et Adidas

La jeune Franco-Sénégalaise, qui a assuré les relations avec les médias du candidat d’En Marche !, est pressentie pour gérer sa communication à l’Elysée.

Elle fait partie de ceux qu’Emmanuel Macron appelle « les enfants », ceux qui, dans l’ombre du candidat, ont orchestré et animé sa campagne jusqu’à sa victoire du 7 mai. A 37 ans, Sibeth Ndiaye, franco-sénégalaise, était chargée, avec le normalien Sylvain Fort, de la communication et des relations du futur président avec la presse. Avec sourire et fermeté, elle a organisé les déplacements, planifié les dizaines d’entretiens que le candidat a donnés aux médias et surveillé son image.

Le documentaire Macron : les coulisses d’une victoire, diffusé lundi 8 mai sur TF1, révèle Sibeth Ndiaye en actrice incontournable de la garde rapprochée du nouveau président. Elle plaisante avec lui, le conseille, l’encourage, organise son planning. Elle apparaît presque comme le fil rouge de ce documentaire plutôt flatteur pour le candidat, dans lequel on la voit s’accroupir pour se faufiler au milieu des photographes, mettre fin à une discussion avec des manifestants ou s’emporter au téléphone avec l’auteur d’un article déplaisant : « C’est pas du travail de journaliste, c’est du travail de sagouin ! » Parmi les journalistes qui suivent la campagne En marche !, elle a la réputation d’exécuter à la lettre les ordres venus d’en haut.

Dreadlocks et Adidas bleues

Dans cette équipe à l’esprit start-up, composée presque exclusivement de trentenaires geeks grimés d’une barbe de trois jours, Sibeth Ndiaye détonne avec ses tresses et ses Adidas bleues. Au cœur du système Macron, elle est l’une des rares femmes présente en permanence auprès de lui (avec la cheffe de cabinet Sophie Ferracci et son épouse Brigitte Macron) et issue de la diversité. « Si elle est dans autant de scènes, c’est parce qu’elle joue un rôle important dans le dispositif du candidat et parce qu’elle participe à tous ses déplacements », explique Yann L’Hénoret, réalisateur du film.

