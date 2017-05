Côte d’Ivoire: Le gouvernement annonce l’octroi de 100 à 150 points d’indices aux fonctionnaires

Edwige Fiendé

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi « l’octroi de 150 points d’indices supplémentaires aux fonctionnaires des catégories A à B3 et 100 points aux C et D à compter du 1er janvier 2018 », après un conseil des ministres.

« Le conseil a adopté un décret portant octroi de 150 points d’indices aux fonctionnaires des catégories de A à B3 et 100 aux C et D », a indiqué la porte-parole adjointe du gouvernement Anne Ouloto.

La « mesure concerne tous les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’une grille particulière », a précisé Mme Ouloto, ajoutant que « cette décision entre dans le cadre des discussions » engagées depuis quelques mois avec les fonctionnaires.

Cette augmentation de plus de 23.000 Fcfa pour les catégories C et D et 35.000 Fcfa pour les A à B3, figurait au nombre des revendications des fonctionnaires, qui avaient observé une grève de près d’un mois en janvier, pour l’amélioration de leurs conditions de travail.

« C’est une grande satisfaction pour nous », a réagi Théodore Zadi Gnagna, le président de la plateforme regroupant les syndicats des fonctionnaires, saluant « une bonne volonté du gouvernement » de résoudre leurs problèmes, joint au téléphone par ALERTE INFO.

M. Gnagna dit espérer « que tous les points en suspend notamment le stock des arriérés » estimé à 249,6 milliards FCFA, « connaîtront aussi une résolution ».

Le président ivoirien Alassane Ouattara a demandé que cette « question soit clarifiée » dans le cadre des négociations avec les syndicats et exigé « les conclusions fin juillet », dans son discours du 01 mai.

EFI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires