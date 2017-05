Six blessés dans une attaque de coupeurs de route à Dimbokro en Côte-d’Ivoire

Les coupeurs de route ont repris du service sur l’axe Dimbokro-Toumodi, après plus d’un an d’accalmie, par l’attaque à la kalachnikov, dans la nuit de lundi à mardi, un minicar de transport assurant la liaison Man-Bouna, faisant six blessés par balle dont un cas grave, à Loukou Yaokro, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Dimbokro a appris l’AIP, mercredi.

Selon le blessé, Hien Sié Issiaka, c’est aux environs de 2h30 du matin que leur véhicule ayant dépassé Loukou Yaokro a été la cible de tirs. « On a entendu une détonation. Nous avons pensé à une crevaison de pneu, le chauffeur a fait un coup de frein, voulant s’arrêter pour voir ce qui s’est passé. Au même moment, on a vu cinq personnes devant nous. »

