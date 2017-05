Mauvaise gouvernance en Côte d’Ivoire: Affi annonce une «marche de la colère », ses adversaires pro-Gbagbo fâchés

Cherté de la vie, mauvaise gouvernance –

Par Connectionivoirienne

En conférence de presse ce jeudi 11 mai 2017, le président de la tendance légale du Fpi, Pascal Affi N’guessan a lancé un appel aux Ivoiriens, les invitant à descendre dans les rues le 17 juin 2017. Ce sera, dit-il, la journée de la colère à travers une marche pacifique qui sonnera comme un avertissement à l’endroit du pouvoir face au ras-le-bol des populations qui, selon lui, ploient sous le poids de la misère et de la mauvaise gouvernance à tous les niveaux.

Les Ivoiriens doivent, selon lui, se débarrasser de la peur pour amener le pouvoir à changer de politique. Comme arguments, Affi N’guessan soutient que sans protestation, les populations n’auront rien. Il cite l’exemple des mutins de Bouaké qui ont pu avoir gain de cause après un vaste mouvement de grève dans l’armée. Idem, toujours, selon lui, des fonctionnaires qui ont obtenu 5 sur 6 points de revendication après avoir bloqué l’administration pendant trois semaines.

‘’La marche aura lieu !’’, a-t-il répété à l’envi, invitant les journalistes et les souscripteurs de l’agro-business et tous ceux qui portent une revendication quelconque à le rejoindre. Il précise cependant qu’il ne s’agit pas d’un appel du Fpi mais d’un appel d’un leader politique qui en a marre de la gouvernance actuelle, accusant Alassane Ouattara d’avoir amené l’Etat de Côte d’Ivoire à la faillite totale. Un Etat où le désordre est roi, selon lui, et où la défiance à l’autorité de l’Etat est devenue un mode de revendication. En démontrent les événements de Ouangolo où un préfet vient d’être séquestré par les populations.

Cet appel d’Affi N’guessan à peine lancé, fait déjà l’objet d’une polémique dans les rangs de ses adversaires du Fpi. Pour ces derniers, non seulement le député de Bongouanou est disqualifié pour lancer un tel appel mais en plus, il est rattrapé par ses propres turpitudes, lui qui refusait cette voie des mouvements de masse.

Du coup, le problème de fond (l’appel à la révolte) est dévoyé au profit de la polémique et de la guerre du leadership pour le contrôle du parti fondé par Laurent Gbagbo.

SD à Abidjan

sdebailly@yahoo.fr

