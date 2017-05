Côte d’Ivoire: Barricade devant les camps militaires et des tirs entendus à Odienné et à Man

Selon nos informations la grogne des militaires a gagné la ville de Man, mais aussi celle de Guiglo, dans l’ouest du pays.

Des militaires ont posé vendredi des barricades devant leur camp à Odienné où des tirs sporadiques sont entendus, paralysant ainsi les activités économiques locales, a constaté l’AIP. Selon des sources militaires, les mobiles de cette action sont les mêmes que la mutinerie de janvier. « Nous regrettons le manque de communication entre les militaires et nos autorités. On nous a promis un million par mois. Certains parmi nous ont pris des engagements sur la base de la promesse du million par mois. Aujourd’hui, on veut nous amener à renoncer à notre dû », ont déploré des soldats dans la ville. La population apeurée est restée à la maison, les services publics, dont la préfecture, sont fermés en raison des tirs et des mouvements.

(AIP)

