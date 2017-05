Côte-d’Ivoire: Monaco s’invite dans le dossier Séri après Barcelone, Paris SG, Arsenal, Tottenham…

Le FC Barcelone, le Paris SG, Arsenal, Tottenham… Ces dernières semaines, les prétendants se multiplient pour Jean-Michaël Séri (25 ans), pilier de l’OGC Nice depuis deux saisons maintenant.

Le Parisien en ajoute ce vendredi deux autres. L’AS Monaco verrait en l’international ivoirien le parfait successeur de João Moutinho (30 ans), annoncé partant, dans son entrejeu. Un grand club de Serie A serait également sur les rangs à en croire le quotidien. Une bonne nouvelle pour les Aiglons qui espèrent démarrer les enchères pour leur Éléphant à 25 M€.

Nice veut Imbula pour remplacer Séri

Selon l’Equipe, un départ de Séri est bien d’actualité puisque Nice travaille déjà sur le recrutement de son possible successeur, qui pourrait être un certain Giannelli Imbula (24 ans). Le milieu relayeur passé par Guingamp et l’OM est en grande difficulté à Stoke City, où il ne joue plus depuis janvier. Son départ estival est quasiment acquis et la presse anglaise évoquait cette semaine un fort intérêt de l’AS Rome.

Les Potters réclameraient entre 12 et 15 millions d’euros pour leur joueur, sous contrat jusqu’en 2021 avec un salaire confortable. Un dossier qui s’annonce compliqué pour les finances niçoises selon l’Equipe, qui évoque la possibilité d’un prêt. Mais les dirigeants niçois ont prouvé par le passé qu’ils pouvaient trouver des solutions pour répondre aux exigences financières de joueurs comme Mario Balotelli, et surtout, ils pourraient toucher le gros lot en cas de vente de Seri. De quoi pouvoir a priori boucler un dossier comme celui d’Imbula.

Avec Footmercato et Eurosport.fr

Commentaires Facebook

Commentaires