Côte-d’Ivoire : A Man des tirs de militaires mutins font au moins un blessé grave par balle

Man : Bruit de botte

Des militaires débrayent dans les montagnes

A l’instar des régions du Gbêkê, du Kabadougou, les militaires du Tonkpi sont depuis ce vendredi 12 mai 2017 est rentrée dans la danse.

C’est aux environs de 10 h ce matin-là que des tirs se sont fait entendre dans la ville. Plus précisément dans les quartiers commerce et administratif. La panique qui s’est très vite emparée de la ville où l’on a vu des commerces fermés.

Dans la ville, ce sont des militaires bien habillés en motos, et d’autres à pieds, Kalatch aux poings qui tiraient en l’air pour faire rentrer les populations. En termes de revendication, nous n’avons rien appris. Les quelques manifestants que nous avons interrogés nous renvoient à l’actualité. «Rentrez chez vous et laissez-nous travailler. Nous n’avons rien à vous dire car toute la Côte d’Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara sait ce que nous revendiquons », nous ont-ils lancé à la figure. Jusqu’à midi, des tirs ont été entendus. En début d’après-midi, l’on a entendu quelques tirs à l’arme lourde pendant quelques minutes. Après quelques minutes d’accalmie des tirs sporadiques se faisaient entendre dans le centre-ville, plus précisément vers la prison civile, la préfecture, la nouvelle BECEAO et vers le marché central.

Aux environs de 11heures, Gueugbeu Dion Alexandre alias Mobio, 26 ans, maçon qui se précipitait pour regagner sa maison au quartier Grand Gbapleu, prend une balle perdue dans la jambe droite. Transporté d’urgence au CHR de Man, il bénéficiera des premiers soins grâce au soutien financier de M. Coulibaly Alassane, directeur du CHR de Man.

Balla Doumbia Moise

Commentaires Facebook

Commentaires