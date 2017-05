Prise en charge des malades du Cancer La Première Dame visite ‘’ la Maison de vie’’ de Fès

Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Children Of Africa et la Fondation Lalla Salma, la Princesse Lalla Salma va construire une Maison de vie pour les malades du cancer dans l’enceinte de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

Pour se faire une nette idée de cette future bâtisse et de son fonctionnement, la Première Dame, Présidente-Fondatrice de Children Of Africa, a visité “la Maison de vie” de Fès, dans l’après-midi du jeudi 11 mai en compagnie de Madame Ilham Jamai de la Fondation Lalla Salma.

Pendant une heure, le Pr Ait Taleb Khalid, Directeur général du Chu Hassan II de Fès a fait découvrir cet espace d’hébergement temporaire et agréable, conçu pour encourager les patients à poursuivre leur traitement.

« Son Altesse a constaté le souci de l’observance thérapeutique chez les patients. Ils n’arrivaient pas à terminer leur traitement parce qu’ils ont des difficultés d’ordre social. L’idée est donc venue de créer un espace qui permettra de les traiter psychologiquement, dans le sens où on va banaliser la maladie parce que les remèdes existent, et en même temps, on va pouvoir les retenir pour une meilleure observance. On s’est donc inspiré des expériences des Maisons de vie de Rabat et de Casablanca. Celle de Fès est venue embellir le panorama des Maisons de vie »

Inaugurée en juin 2012, ‘‘La Maison de vie’’ de Fès est située dans l’enceinte du Chu Hassan II de Fès à proximité du centre d’oncologie. Elle comprend 24 chambres de 2 lits, un salon, une salle de séjour, une cuisine, un réfectoire, un espace bureau, une salle polyvalente et un jardin.

Les patients admis en priorité sont ceux dont les ressources sont limitées.

La Première Dame, Madame Dominique Ouattara, a dit sa grande satisfaction et à rendu un hommage à son Altesse Royale Lalla Salma et à sa fondation. La Présidente Fondatrice de Children Of Africa a promis adapter “la Maison de vie’’ de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville aux réalités africaines.

« Je suis venue visiter la Maison de vie de Fès qui a été imaginée et construit par son Altesse Lalla Salma.

J’ai été émerveillée non seulement par la conception, la bonne atmosphère, mais aussi, le magnifique entretien des locaux. Je voudrais donc féliciter tout le personnel et également la fondation. Cette visite était importante parce que la Princesse nous fait le plaisir et l’honneur de construire le même type de Maison de vie dans l’enceinte de l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville qui ouvrira bientôt ses portes. Il était important de voir comment adapter cette Maison de vie aux réalités africaines », a déclaré la Première Dame.

Dans quelques mois, il y’aura donc du nouveau à l’Hôpital Mère-Enfant. Les études techniques en phase de bouclage présagent le début très prochain des travaux.

