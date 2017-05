Côte-d’Ivoire: Le parti de Ouattara peut-il aujourd’hui «moralement» condamner l’utilisation des armes pour revendiquer ?

Lu pour vous

TROUBLES A REPETITION

En Côte d’Ivoire, les gens sont inconséquents. La même Djoulatesque (soldatesque ethnique du RDR) qui a tué depuis septembre 2002, en passant par les événements de décembre 2010 à Avril 2011, est vouée aux gémonies aujourd’hui – ne serait-ce que par sa base tribale et militante – parce qu’elle revendique sa dette (de guerre) envers l’actuel président.

(Hormis la forme) Ces analphabètes habillés en tenue militaire ont-ils tort de revendiquer leurs fameuses primes vis-à-vis de Ouattara (chef rebelle), et non de la République (si elle existe vraiment dans cette brousse ivoirienne) ?

(Dans la forme) Y’a-t-il une différence particulière entre l’usage des armes dont font preuve ces criminels légalisés du RDR depuis l’accession au pouvoir du président, et ce même réflexe aux effluves de kalachnikov qui les a animés avant et pendant son accession au pouvoir ?

Ce qui se passe actuellement en Côte d’Ivoire a une dimension KARMIQUE. RDR, belliqueux inconséquent. PDCI, profiteur silencieux sans morale. FPI, endoctriné amnésique de son récent passé: faites votre mea culpa, faites des libations aux âmes à qui vous avez arraché la vie dans le sang, demandez pardon aux esprits – disent les autochtones animistes – ou à l’égrégore de ce pays, sinon vous allez continuez dans ces troubles rémanents.

AW

