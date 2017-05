Armes et motos abandonnés en Côte-d’Ivoire: Des militaires font fuir douaniers, eaux et forêts…au corridor de Séguéla

Suite à une descente inopinée des soldats mutins, des éléments de sécurité en faction au corridor sud de la ville de Séguéla (Nord-ouest, région du Worodougou) ont déserté leur poste, abandonnant armes et motos.

«Deux militaires du CIFIM (Centre interarmées de formation initiale militaire, ndlr) sont venus à moto avec des machettes et les autres ont fui en même temps », a relaté un militaire, le seul resté à son poste au corridor. Policiers, gendarmes, douaniers et agents des Eaux et forêts ont pris la poudre d’escampette, laissant derrière eux leurs armes et motos. Désormais maîtres des lieux, les mutins ont provoqué une panique dans la ville en tirant en l’air.

AIP

