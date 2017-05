215 candidats participent au concours Houphouët-Boigny de Mathématiques à Yamoussoukro

Au total 215 candidats des lycées et collèges de Côte d’Ivoire ont pris part au concours Houphouët-Boigny de Mathématique doté du prix du président de la République organisé samedi à l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB), en présence des autorités administratives et éducatives de la capitale politique ivoirienne.

Cette 2ème édition du concours –interrompu durant 10 ans pour cause de crise- réunit les élèves âgés de 13 à 19 ans, avec trois niveaux différents. Il s’agit du niveau 6è et 5e, du niveau Seconde et du niveau Première et Terminale. Ils sont en provenance de toutes les localités du pays après un test de sélection dans 36 directions régionales de l’Education nationale/

Commentaires Facebook

Commentaires