A Odienné le chef de canton et l’évêque négocient avec les mutins

Le chef de canton, Touré Lanciné et l’évêque d’Odienné, Mrg Koné Antoine, ont rencontré, les mutins samedi dans la soirée, au camp militaire et chez le chef de canton pour leur demander de restituer les véhicules arrachés et de mettre fin aux tirs sporadiques dans la ville. «Nous aimons Alassane Ouattara et vous savez que c’est notre fils.

Notre souhait c’est de mettre fin aux tirs d’armes dans la ville. Vous devez aussi restituer les véhicules arrachés car les fonctionnaires ont souvent des appréhensions quand ils sont affectés à Odienné. Évitons de les traumatiser » ont souhaité le chef de canton et l’évêque. Les mutins disent avoir pris bonne note. Ils ont promis parler à leurs camarades pour que le calme revienne.

AIP

