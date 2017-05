CÃ´te dâ€™Ivoire: BouaflÃ© privÃ©e dâ€™internet et de tÃ©lÃ©phone…

Des malfrats ont volé dans la nuit de dimanche à lundi un câble souterrain de transport de Côte d’Ivoire Télécom-Orange, privant la quasi-totalité de la commune de Bouaflé (Centre-ouest, région de la Marahoué) de réseau internet et de communications téléphoniques, a constaté l’AIP, lundi.

Au total, une trentaine de mètres de câble de transport servant à conduire les lignes téléphoniques et le réseau internet vers les habitations et institutions financières et commerciales de Bouaflé ont été sectionnées par des individus non identifiés, au grand désarroi des populations riveraines. « Nous attendons une équipe d’Abidjan pour faire le constat et nous dire la conduite à tenir face à tous ces désagréments ».

AIP

Commentaires Facebook

Commentaires