Côte d’Ivoire: Point de la situation dans le pays ville par ville

ABIDJAN

ZONE SUD

– Aéroport FHB ouvert.

– Les 03 ponts ouverts à la circulation.

– Banques, assurances et établissements financiers fermés.

* Treichville – Koumassi -Marcory – Port-Bouet – Vridi cité : R.A.S

ZONE NORD

* Abobo camp commando : R.A.S

* Plateau – Adjamé : tous les véhicules en partance pour le plateau étaient sommés de se retourner, mais à présent circulation fluide mais rare.

*Adjamé : Totalement sous contrôle des mutins qui paradent à visage découvert

*Indénié : bloqué et tirs entendus

* Plateau : de nombreux chars de l’armée positionnés

tirs sporadiques entendus au Ministère de la Défense

* Yopougon : R.A.S globalement à part quelques tirs au Sable.

* Corridor GESCO libéré après un blocage de plusieurs heures.

* Yopougon Base navale : Les marins ont fait mouvement – impossibilité d’emprunter les bateaux bus.

* Cocody : calme – Char positionné au niveau de l’école de Gendarmerie

* Voie fermée au niveau de l’école de police. Mouvement de panique et bagarre microbe et étudiants à l’université Houphouet-Boigny (info témoins).

* Cocody Angré – 2 Plateaux -Aghien : calme

* Akouedo – Faya – Bingerville : Tirs dans les deux camps, les mutins lourdement armés sont sortis et postés aux différents feux de Faya

* Bingerville : Impossibilité de sortir en raison des barrages à Faya. Sinon situation calme.

* Riviera 2 : calme mais impossibilité de poursuivre au délà de Faya.

* Riviera 3 : tirs au niveau du commissariat du 18e – CCDO déployé au niveau du marché « neuf Kilo »

* Palmeraie : à éviter impossibilité de sortir par là

INTERIEUR DU PAYS :

* Tabou : est entré dans la danse, des tirs entendus

* San Pédro : des tirs entendus

* Ferké : entrée dans la ville d’hommes en armes (mutins) tirs entendus

*Guiglo : les tirs entendus Les mutins ont pris le contrôle de la ville

* Man : tirs entendus- Prise du corridor par les mutins.

* Daloa : les tirs entendus

* Bouaké : après un calme précaire, les tirs ont repris. Corridor toujours sous contrôle des mutins. Seuls les 02 roues circulent -Circulation rétablie au corridor mais avec contrôle minutieux.

Tirs très soutenus entendus au niveau du corridor Sud.

* Korhogo : tirs sporadiques entendus – les commerces sont au ralenti

