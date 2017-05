Côte-d’Ivoire: L’énigme Soro, « risques de coup-d‘état, attention à notre complicité ! »

Lu pour vous

1- Pourquoi l’éclatement de cette seconde mutinerie coïncide-t-il avec l’absence de Soro Guillaume du pays ?

2- 2- Qu’est ce qui justifie ce lourd silence du PAN, qui reste une très haute personnalité, dans un moment aussi critique ?

3- Que faisait cet impressionnant stock d’armes au domicile de Souleymane Kamagaté son directeur de protocole et ancien compagnon dans la rébellion ? Je rappelle que des armes neuves et encore sous emballage ont été retrouvées en possession de certains mutins !

4- 4- Pourquoi ce rapprochement soudain avec des anciens de la FESCI ?

Bref, je ne sais pas exactement à quoi joue Soro, mais il nous faut bien intégrer le fait qu’un coup d’état militaire par procuration serait encore pire que ce que nous vivons présentement.

La tragique parenthèse de la junte militaire de Guei est encore suffisamment présente dans nos mémoires.

Raison pour laquelle je condamne encore une fois le rapprochement de certains pro-Gbagbo avec Soro Guillaume. Alain Toussaint en premier et encore récemment avec d’anciens responsables de la FESCI. Il faut prendre garde à ne pas se faire manipuler et se rendre complice des manœuvres de ce voyou sanguinaire et casseur de banques dont nous ne savons que trop le funeste pedigree.

K. KaZ

