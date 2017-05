Union Africaine: Alpha Condé demande aux mutins en Côte-d’Ivoire de respecter la légalité (déclaration)

Le Président en exercice de l’Union Africaine, Alpha Condé, suit avec la plus grande attention la situation qui prévaut actuellement en Côte-d’Ivoire, pays voisin de la Guinée.

Il appelle dans une déclaration, les soldats à ne pas recourir à la violence et à rester dans la légalité, y compris lorsqu’ils expriment des revendications qu’ils considèrent légitimes.

Il les invite à regagner leurs casernes et à mettre fin à une situation qui ne peut être que préjudiciable à leur pays et à l’ensemble de la population ivoirienne.

Le Président Alpha Condé est convaincu que le Président Alassane Dramane Ouattara saura trouver les solutions qui mettront un terme définitif à une situation porteuse de tous les dangers pour la Côte d’Ivoire.

Dans un communiqué publié ce lundi, le président de la Commission de la Cédéao dit suivre «avec préoccupation» la reprise des mutineries en Côte d’Ivoire.

Marcel de Souza ajoute même que cette reprise est « surprenante », étant donné la cérémonie de réconciliation qui a eu lieu le 10 mai.

Il « déplore l’utilisation de la violence comme mode de revendication et de règlement des conflits sociaux » et appelle toutes les parties à utiliser les voies pacifiques et un esprit constructif pour trouver une issue à la crise.

