Côte-d’Ivoire: Une enquête ouverte sur les armes découvertes chez le chef protocole de Soro à Bouaké

Mutinerie en Côte d’Ivoire: Une cache d’armes découverte (Ministre)

Manuella YAPI

Le ministre ivoirien délégué à la Défense, Alain Richard Donwahi, a affirmé mardi à Abidjan qu’une « cache d’armes » a été découverte pendant le mouvement d’humeur de soldats dans plusieurs villes ivoiriennes, évoquant une enquête en cours pour situer les responsabilités, lors d’une conférence de presse.

« Nous avons découvert une cache d’armes (…) dans une résidence », a dit M. Donwahi, ajoutant que « les responsabilités seront situées » car une « enquête est en cours » pour déterminer leur « origine » et leur « propriétaire », face à la presse.

Il a souligné que « la plupart de ces armes ont été emportées par des soldats » et assuré que le gouvernement s’attèle à « récupérer toutes (celles) qui auraient été prises par des civils et qui seraient en libre circulation au niveau de Bouaké (centre ivoirien) ou ailleurs ».

Lundi, alors que des tirs se faisaient encore entendre dans plusieurs villes de Côte d’Ivoire dont Bouaké, le fief de l’ex-rébellion, des photos de caisses d’armes vides exposées dans une habitation ont circulé sur les réseaux sociaux.

Le ministre a soutenu dans la matinée que « le calme est revenu » dans le pays, après avoir annoncé lundi qu’un « accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise », à l’issue d’échanges entre l’état-major des armées et les mutins.

Mercredi, une délégation de soldats du contingent des 8.400 militaires qui se sont mutinés début janvier pour réclamer le paiement de primes, a présenté ses « excuses à la nation » et promis de renoncer « définitivement à toute revendication d’ordre financier ».

Il s’en est suivi un mouvement d’humeur dans plusieurs localités du pays dont Abidjan, Bouaké et Daloa, « entraînant des dégâts matériels importants » et faisant « neuf blessés et deux morts », selon un bilan du gouvernement.

MYA

