Alain Donwahi face aux journalists : « L’accord trouvé est en cours d’application… Le Gouvernement sort grandi de cette crise »

Une enquête annoncée sur le stock d’armes chez un proche de Soro

Passée la tempête avec ses moments de frayeurs, le ministre auprès du Président de la République chargée de la Défense, Alain Donwahi a donné une conférence de presse en son cabinet mardi 16 mai pour se prononcer sur l’accord trouvé avec les mutins et la mutinerie elle-même.

Il s’est voulu rassurant sans toutefois donner les réponses aux questions que tout le monde se pose. « L’Accord est acquis, les deux parties sont consentantes et il est en cours d’application », a-t-il dit sans autres commentaires.

Le gouvernement ne sort-il pas affaibli de cette autre mutinerie ? A cette question Donwahi a rétorqué : « Le Gouvernement sort grandi de cette crise, vu que l’objectif est de faire en sorte que la Côte d’Ivoire reste stable et qu’elle puisse poursuivre son développement dans la paix ».

Se livrant à un bilan partiel des dégâts humains, il a indiqué que la mutinerie a fait 2 morts et 9 blessés. Le nombre de morts a été revu à la hausse peu après puisqu’un autre décès d’un blessé de Korhogo a été confirmé.

A propos du stock d’armes qui aurait été trouvé au domicile bouakéen de Kamagaté Souleymane dit Soul to Soul (chef du protocole de Guillaume Soro), le ministre a appris à la presse nationale et internationale qu’une enquête est en cours pour élucider cette affaire. Pour l’heure il rassure que le gouvernement met tout en œuvre pour ne plus que cela se répète.

