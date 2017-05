Avec la mutinerie en Côte-d’Ivoire des réunions internationales et des voyages sur Abidjan annulés

Par Connectionivoirienne

La mutinerie que des soldats en conflit avec la discipline viennent d’infliger à la Côte d’Ivoire produit déjà ses premiers effets négatifs sur l’économie du pays. Si elle a réussi à faire remonter un peu les cours du cacao à la bourse de Londres et à Wallstreet, elle aura également eu pour conséquence de ternir et de dégrader l’image du pays en quelques heures.

Comme effets pervers, nous apprenons que des Ivoiriens de la diaspora qui avaient décidé de prendre leurs vacances dans leur pays ont changé de décision soit en remettant à plus tard leur projet soit en l’annulant carrément. Ils ne sont pas les seuls car ils sont suivis par de potentiels touristes et autres hommes d’affaires.

Le cas précis est celui d’une réunion internationale sur l’immigration dénommée « processus de Rabat ». Cette conférence régionale devait se tenir à Abidjan ce jeudi 18 mai 2017. Elle vient d’être annulée au grand dam des participants qui s’étaient inscrits en grand nombre. Au grand dam également de « Grand Hôtel », l’établissement hôtelier qui avait enregistré les réservations.

Les organisateurs ont adressé ce message aux participants et journalistes : « En vue de la situation sécuritaire actuelle à Abidjan et après un long processus de réflexion, nous sommes au regret de vous informer que la consultation régionale sur l’engagement de la diaspora prévue pour le 18 mai à Abidjan n’aura pas lieu.

En effet, nous estimons que les conditions nécessaires pour le bon déroulement de cette activité ne sont malheureusement pas réunies, et que la situation actuelle pourrait éventuellement constituer un facteur de découragement, voire de préoccupation, pour les personnes invitées tant au niveau national que régional, conduisant à un faible taux de participation et des résultats non optimaux ».

De tels cas vont se multiplier et le ministère du tourisme gagnerait à monter au créneau pour une communication ou des missions à l’extérieur pour rassurer.

SD à Abidjan

