Côte d’Ivoire – Koua Justin, Dahi Nestor, Dano Djédjé…devant le juge vendredi, enfin leur libération ?

Par Connectionivoirienne

Le pouvoir Ouattara a enfin décidé d’ouvrir le procès des cadres du Fpi incarcérés depuis 2014 pour les uns et 2015 pour les autres. Le vendredi 19 mai 2017, si rien ne vient bouleverser le calendrier judiciaire, les responsables de la jeunesse du Fpi Koua Justin et Dahi Nestor détenus respectivement à Dimbokro et à Katiola seront au tribunal d’Abidjan Plateau pour l’ouverture de leur procès. Tous sont désormais sous les mêmes chefs d’inculpation. Entre autres, défiance à l’autorité de l’Etat, troubles à l’ordre public. Idem pour le vice-président du Fpi pro-Sangaré Sébastien Dano Djédjé déjà en liberté provisoire.

La décision a été actée depuis le 10 mai 2015 mais les derniers troubles qui ont secoué le pays ont fait que c’est seulement ce mercredi que les intéressés ont été informés de leur retour dès ce jeudi à Abidjan avant leur passage vendredi.

Les avocats Dako Zahui et Rodrigue Dadjé sont près et devraient avoir une séance de débriefing avec leurs clients ce jeudi à leur arrivée.

Après des années de détention sans jugement, le pouvoir consent finalement à donner un signal de réconciliation sous la pression de l’opinion surtout après la mutinerie dont les actes sont jugés plus graves que ce qui est reproché aux cadres du parti de Gbagbo. Ils devraient être relaxés selon des sources optimistes contactées à Abidjan.

SD à Abidjan

Commentaires Facebook

Commentaires