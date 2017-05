Côte-d’Ivoire: L’UDPCI se réjouit du règlement pacifique de la crise des mutins

Déclaration de l’ l’UDPCI suite à la mutinerie de mai 2017

La Cote d’Ivoire, notre Pays, vient de vivre une fois de plus une crise armée, avec en toile de fond la revendication par une partie de l’armée du paiement du reliquat de leur prime. Cette crise, qui a duré quatre jours, laisse un bilan déplorable. Quatre morts, des dizaines de blessés, d’énormes dégâts matériels et un préjudice économique et financier inestimable. L’UDPCI voudrait exprimer son regret au vu de ces lourdes conséquences. Elle présente sa profonde compassion aux victimes ainsi que toutes ses condoléances aux familles éplorées.

L’UDPCI tient à se féliciter de ce que l’appel au dialogue lancé par son président, Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI le dimanche 14 MAI 2017 ait rencontré un écho favorable.

Au moment où cette mutinerie vient de prendre fin, suite à un accord bipartite, l’UDPCI voudrait féliciter toutes les parties pour leur sens élevé de responsabilité contribuant ainsi au retour rapide à la paix sociale.

L’UDPCI, parti Houphouetiste, invite l’ensemble de nos compatriotes à faire siens les enseignements du père-fondateur qui recommandent qu’en toute circonstance, le dialogue soit l’arme privilégiée.

L’UDPCI en appelle aux gouvernants et aux gouvernés afin qu’ils agissent exclusivement en faveur de la Paix en Côte d’Ivoire. La Paix est le bien le plus précieux que le Président HOUPHOUET nous a laissé en héritage, et notre développement commun est à ce prix.

Que Dieu veille sur la Côte d’Ivoire !

Pour l’UDPCI, LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

HONORABLE TCHAGBA BOUGUI LAURENT

Commentaires Facebook

Commentaires