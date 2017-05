Enquête parlementaire sur les mutineries en Côte d’Ivoire: Les députés adoptent les recommandations de LIDER

LIDER News

L’ex ministre de la rébellion ivoirienne, M. Konaté Sidiki, président de la commission défense et sécurité de l’Assemblée nationale, annonce que le parlement s’est enfin décidé à mettre en place une commission d’enquête parlementaire.

« Une commission d’enquête parlementaire sera mise en place pour faire la lumière sur la dernière mutinerie. Des délégations parlementaires vont aussi sillonner l’ensemble du territoire pour échanger avec les populations et les militaires en vu de comprendre les problèmes réels des soldats« , a-t-il ainsi déclaré au journal de 20h de la Rti, un jour après que la Déléguée Générale de LIDER, Mme Monique Gbekia, ait réitéré la proposition de sortie de crise du parti au flambeau.

LIDER se félicite que certains députés se décident enfin à jouer leur rôle, tout en regrettant que les parlementaires aient préféré attendre de nouvelles mutineries, des nouvelles pertes de vies humaines, des nouveaux blessés, des nouvelles destructions de biens et une nouvelle paralysie de l’économie pour suivre les recommandations que le parti dirigé par Mamadou Koulibaly, ex Président de l’Assemblée nationale, avait initialement émises dès le 17 janvier 2017.

LIDER salue cette initiative et rappelle aux députés que la commission d’enquête parlementaire doit travailler dans le sens de la vérité et de la transparence, afin de faire toute la lumière sur des événements qui ont traumatisé et endeuillé les populations et ridiculisé le pays aux yeux du monde, actant de l’effondrement de l’Etat de Côte d’Ivoire par le vide politique occasionné.

Il est donc évident que les termes de références de cette commission doivent être portés à la connaissance du public et que les auditions des personnes impliquées doivent faire l’objet d’une diffusion audiovisuelle en direct, afin de permettre au peuple souverain, dont les députés sont les représentants, d’être informé sans biais des avancées de l’enquête, de la pertinence et de la légalité des solutions apportées par le gouvernement et des recommandations proposées pour le règlement pérenne des revendications des militaires et des différends corps sociaux en Côte d’Ivoire.

LIDER invite les populations à rester vigilantes et à s’impliquer dans cette initiative des représentants élus du peuple.

