Côte d’Ivoire: Le Procès pour troubles à l’ordre public contre Koua, Danon et Dahi Nestor reporté au 26 mai

Procès pour troubles à l’ordre public du Professeur Dano Djédjé, de Koua Justin et Dahi Nestor ce jour : La procédure renvoyée au vendredi prochain à la demande du Procureur de la République qui s’estime pas encore prêt.

Pour information, en droit pénal ivoirien, c’est le Procureur qui poursuit depuis l’enquête préliminaire, l’instruction et plus grave qui programme la tenue de l’audience correctionnelle lorsqu’il s’estime être prêt.

Koua Justin et Dahi Nestor sont en prison depuis deux années pratiquement pour des faits de troubles à l’ordre publique.

Dans un pays où des militaires payés pour protéger la population décident de paralyser le pays pendant plusieurs jours, semant vols et destructions de biens, blessures par balles et morts de personnes sans aucune poursuite de la justice, et en prime ils reçoivent des millions de la part du Gouvernement ivoirien.

Souvent je me demande si les pro Gbagbo sont vraiment ivoiriens au même titre que les autres.

Pourquoi tant de persécutions pour les pro Gbagbo depuis 2011 et quelle nation ivoirienne de l’exclusion sommes nous en train de construire avec ce pays où seuls les droits des militants du parti au pouvoir ou de la rébellion sont pris en compte.

Ange Rodrigue Dadjé

