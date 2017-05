Le concours de recrutement au CAFOP 2017 officiellement lancé en Côte-d’Ivoire

Ange TIEMOKO

La directrice des examens et concours (DECO) au ministère ivoirien de l’Education nationale, Mariam Dosso a procédé samedi à Yamoussoukro (Centre) au lancement du concours de recrutement des enseignants du primaire 2017, une innovation, a constaté, un journaliste de Alerte Info.

« Cette année, vous composez dans 168 centres, proches de vos parents, à travers six régions notamment Abidjan, Yamoussoukro, Abengourou (Est), Gagnoa (Sud-ouest), Korhogo (Nord) et Man (Ouest) et nous pensons que psychologiquement, c’est important », a signifié Mme Dosso aux candidats, lors de ses passages dans chacun des six centres de composition que compte Yamoussoukro.

« Auparavant tout se passait à Abidjan, avec les difficultés de repère, d’hébergement de transport », a rappelé la directrice, ajoutant : « tout ceci pouvait jouer sur vos résultats ».

Après quelques années de suspension, le gouvernement ivoirien a annoncé le 21 décembre 2016 la réouverture du concours d’entrée dans les CAFOP aux titulaires du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et la décentralisation des centres de compositions, à l’issue d’un conseil des ministres.

Poursuivant, Mariam Dosso a promis que « l’équité sera respectée » et invité les candidats à donner le meilleur d’eux-mêmes.

La directrice a relevé quelques difficultés liées d’une part à « l’authenticité de l’identité de certains candidats », d’autre part à « l’arrivée en retard de quelques-uns d’entre eux dans les centres de composition et des problèmes de stickers sur les copies ».

« Je ne veux pas minimiser ces difficultés, mais nous avons pu à chaque fois trouver une solution et tout se passe bien pour le moment », a-t-elle assuré.

Environ 70.000 candidats composent en une journée pour le concours de CAFOP 2017 dans différentes épreuves, dont les mathématiques, la culture générale, le test psychotechnique pour 5.000 postes d’instructeurs adjoints à pourvoir.

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires