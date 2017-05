Touré Mamadou invite les militaires ex-mutins et les Ivoiriens à « faire preuve de responsabilité »

Le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Mamadou Touré, a invité samedi les ivoiriens et les militaires du contingent 8400 à faire preuve de responsabilité en pensant aux générations futures, lors d’une réunion d’information et d’explication sur les derniers mouvements ayant secoué le pays.

« Pour que nous soyons là aujourd’hui, il y a eu nos parents, des Houphouët-Boigny qui n’ont pas détruit le pays avant de partir et qui ont travaillé pour que les générations que nous sommes puissent profiter aussi. Donc nous aussi, on doit travailler pour que les générations à venir puissent en bénéficier », a lancé Mamadou Touré face à la récurrence des mutineries.

AIP

