Eric Bailly et United contraints de remporter l’Europa ligue – Le Real s’offre son 33e titre

Avec l’esprit tourné vers la finale de la Ligue Europa à Stockholm, José Mourinho avait choisi de faire tourner pour la réception de Crystal Palace. Son équipe rajeunie avec Eric Bailly en défense et avec la présence de quatre néo-titulaires dont le gardien portugais Joel Pereira a pourtant porté haut le blason des Red Devils sans fléchir face à Crystal Palace (2-0). Pour ses débuts chez les professionnels, le jeune défenseur de 21 ans Josh Harrop a ouvert le score (15e). Plus aguerri, Paul Pogba a parfaitement conclu une offrande de Jesse Lingard pour clore la marque (19e) avant de dédier son cinquième but en Premier League à son père récemment décédé.

Manchester United devra remporter la finale de l’Europa Ligue face à l’Ajax d’Amsterdam pour espérer jouer la Ligue des champions l’an prochain. Sans quoi, ça serait la 3e saison consécutive que les Reds Devils ne participeront pas la coupe aux grandes oreilles.

Liga : le Real Madrid s’offre son 33e titre de champion d’Espagne

Dernière journée de Liga et dernière soirée où l’on retenait son souffle puisque le Real Madrid et le Barça se disputaient le titre de champion d’Espagne à distance. Les Madrilènes partaient évidemment favoris avec leurs trois points d’avance et ils n’ont guère fait durer le suspense puisqu’après 2 minutes de jeu, Isco servait Ronaldo pour l’ouverture du score. En début de seconde période et après une opportunité de Malaga signée Recio (50e), Benzema tuait la rencontre marquant en deux temps sur corner (0-2, 55e).

Le Real Madrid de Zinedine Zidane a l’occasion de faire un doublé historique s’il sort vainqueur de son duel contre la Juventus de Turin en finale de la Ligue des Champions.

Liman Serge avec Eurosport et footmercato.net

