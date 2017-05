Côte d’Ivoire: Soro Guillaume au Maroc pour la réunion APF Afrique

– COMMUNIQUE DE PRESSE –

Le Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Son Excellence Monsieur Guillaume Kigbafori SORO a quitté Abidjan ce Lundi 22 Mai 2017 pour Rabat (Maroc) où il prendra part à la 25e Assemblée Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF).

Cette 25ème réunion des parlementaires d’Afrique francophone qui se tient du 22 au 24 mai 2017, sera marquée par l’adoption de l’ordre du jour, la communication du président de la 25 Assemblée Régionale, les messages des chargés de mission Amérique, Asie et Europe de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie et l’examen du rapport d’activité de la région par la chargée de mission Afrique de l’APF.

Des problématiques telles que les liens entre la stabilité et la bonne gouvernance, les défis et enjeux de l’entrepreneuriat en Afrique, la situation politique et sécuritaire en Afrique francophone figurent également au menu des échanges.

Le sommet de Rabat permettra de préparer la 43ème session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie qui se tiendra au Luxembourg courant Juillet 2017 avec, en point d’orgue, le renouvellement du Bureau de l’APF.

Fait à Abidjan, le 22 Mai 2017

Le Service Communication

du Président de l’Assemblée Nationale

de Côte d’Ivoire

Commentaires Facebook

Commentaires