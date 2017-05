La Chine annonce un investissement de plus de 2.000 milliards FCFA dans dix projets en Côte-d’Ivoire

Mamadou KANE

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Hi a annoncé lundi à Abidjan, que son pays projette investir plus de 2.000 milliards Fcfa en Côte d’Ivoire dans dix projets dont la rénovation du port de la capitale économique ivoirienne et la construction d’une cité universitaire, lors d’un point de presse.

» Cet investissement de 5 milliards US soit 2.900 milliards Fcfa concerne une dizaine de projets de coopération dont la rénovation du port d’Abidjan et la construction d’une cité universitaire », a déclaré M. Wang.

La Chine, à travers des « coopérations stratégiques va « aider » les pays africains qui aspirent au développement, à « atteindre cet objectif », a-t-il promis.

« L’Afrique est un continent d’espoir et la Chine se tiendra toujours aux côtés des pays africains pour les aider à réaliser leur rêve et leur offrir un avenir plus radieux », a relevé le ministre chinois des Affaires étrangères.

Le ministre ivoirien de l’Intégration Ally Coulibaly, a pour sa part indiqué que cet investissement va permettre de « développer les infrastructures routières, terrestres, maritimes » en Côte d’Ivoire.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Hi est arrivé dimanche à Abidjan, dernière étape d’une tournée qu’il entreprend dans les pays africains.

MKA

Alerte info/Connectionivoirienne.net

Commentaires Facebook

Commentaires