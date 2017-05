Côte d’Ivoire: Le gouvernement accuse les ex-démobilisés du carnage de Bouaké, «5 morts, 14 blessés dont 4 graves»

Un dernier bilan selon des sources médicales à Bouaké fait état de 5 morts et 3 blessés dans des états critiques

Ex-combattants tués à Bouaké après avoir “dégoupillé une grenade offensive’’, selon le gouvernement

Serge Alain KOFFI

Le gouvernement ivoirien a expliqué mardi que les trois ex-combattants démobilisés tués mardi à Bouaké, dans le centre du pays, sur la centaine qui manifestaient depuis lundi, l’avaient été après avoir “dégoupillé une grenade offensive qui a explosé en leur sein’’.

“Certains manifestants armés ont dégoupillé une grenade offensive qui a explosé en leur sein’’, déclare le gouvernement dans un communiqué signé par le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko et lu au journal de 13H de la télévision nationale.

En outre, le gouvernement annonce un bilan de trois ex-combattants tués “suite a l’éclat des fragments de la grenade et 14 blessés dont quatre cas graves’’.

Au niveau des forces de sécurité, le gouvernement annonce “trois gendarmes et deux policiers blessés ».

Les ex-combattants démobilisés sont d’anciens rebelles qui n’ont pas été intégrés à l’armée, contrairement aux mutins. Depuis lundi, ils manifestent pour réclamer 18 millions de francs CFA de primes alors que leurs ex-frères d’armes intégrés quant à eux à l’armée, ont obtenu 12 millions après avoir mené deux mouvements en janvier et mai.

Ils ont bloqué l’entrée sud à Bouaké et l’entrée nord de la ville de Korhogo, dans le nord du pays, dans la journée de lundi alors qu’une cinquantaine d’entre eux ont brièvement bloqué l’entrée nord d’Abidjan.

SKO

Alerte info/Connectionivoirienne.net

#CIV COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR RELATIF A LA SITUATION SÉCURITAIRE A #BOUAKE

Le lundi 22 mai 2017, des collectifs de démobilisés ont appelé à manifester dans quelques localités.

A Bouaké, des centaines de démobilisés ont occupé le corridor sud, le lundi aux alentours de 14 heures, bloquant la circulation sur la voie internationale.

De longues files de camions de transport de marchandises et des cars sont restés bloqués à l’entrée de cette ville. Plusieurs tentatives de négociations ont été rejetées par les manifestants qui ont bloqué le corridor jusqu’au mardi matin.

En vue de permettre la reprise normale du trafic, la circulation des biens et des personnes, les forces de sécurité ont déployé les moyens conventionnels, afin de maintenir l’ordre ce mardi matin.

Cependant, certains des manifestants armés ont dégoupillé une grenade offensive qui a explosé en leur sein. Le bilan à cette heure est de trois (03) personnes décédées suite à l’éclat des fragments de grenade, quatorze (14) blessés dont quatre (04) cas graves.

Du côté des forces de l’ordre, trois (03) éléments de la Gendarmerie et deux (02) éléments de Police ont été blessés par des projectiles.

Le Gouvernement présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et rassure que tout est mis en oeuvre pour la prise en charge des blessés.

Le Gouvernement appelle au calme et invite nos concitoyens à poser leurs préoccupations aux autorités dans le calme et dans le respect des Lois.

Fait à Abidjan le 23 mai 2017

​​​​​

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur

​​​​​​et de la Sécurité

Hamed BAKAYOKO

