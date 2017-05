Côte-d’Ivoire des ivoiriens rapatriés de Lybie témoignent: Ally Coulibaly nous a donné chacun 65 mille Fcfa

Une vingtaine de jeunes parmi les 300 récemment rapatriés de la Lybie ont participé au deuxième forum de la diaspora tenu le 22 et 23 mai 2017 à Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan afin de rendre leur témoignage.

Adama Koné, l’un d’entre eux, prenant la parole mardi 23 mai au cours de la dernière journée du forum qui a essentiellement débattu de la problématique de l’immigration irrégulière, a interpellé le ministère de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur, organisateur du forum : « A notre arrivée à l’aéroport Félix Houphouêt-Boigny, le ministre Ally Coulibaly nous a donné chacun 65000 Fcfa. Il nous a dit de rentrer chez nous et qu’il nous rappellera après pour nous trouver du travail. Cela fait deux mois que nous sommes arrivés. Et depuis rien, si ce n’est qu’aujourd’hui on nous dit de venir ici pour témoigner….Vous parlez de sensibiliser les jeunes à rester en Côte d’Ivoire…ça ne va pas marcher…Comment nous on peut sensibiliser les autres à rentrer au pays, ou à ne pas tenter leur chance à l’aventure si nous même, l’Etat ne s’occupe pas de nous ? ».

Interpellé, le ministère par la voie du directeur général des ivoiriens de l’extérieur, Issiaka Konaté, a rassuré sur les dispositifs en cours pour leur permettre d’avoir une meilleure insertion, tout en précisant que ces retours au bercail étaient avant tout volontaires. Il leur a donné rendez-vous le lundi prochain, pour essayer de mieux comprendre leur préoccupation.

Selon lui, les vols au retour dans le cadre des rapatriements de ses compatriotes en situation difficile dans les pays de transit ou d’accueil, sont du fait de l’OIM (Office international de la migration) qui a promis accompagner chaque migrant retourné dans son pays par un plan d’insertion.

Philippe Kouhon

Afrikipresse.fr

