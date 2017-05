CPI Côte-d’Ivoire: Le témoin Goléhi Franck Tiger « En mars 2011, mon village a été brûlé et pillé par les forces proOuattara »

Lu pour vous

« Lors de l’offensive des forces pro Ouattara en mars 2011, mon village a été attaqué brûlé et pillé (par les forces pro Ouattara) mon père a dû fuir vers le Liberia parce-que son fils que je suis dirigé un mouvement pro GBAGBO… »

Le témoin du jour GOLEHI FRANK alias Frank TIGER précise les choses au prétoire de la CPI

Contre interrogatoire de Maître N DRI CLAVER

Maitre N’DRI CLAVER : Monsieur le témoin connaissez-vous Messieurs Idriss Ouattara , KONATE NAVIGUE et Abou Bamba ??

Le témoin : Oui maître.

MAÎTRE N’DRI : De quelle région de la CÔTE D’IVOIRE sont-ils originaires ?

Le témoin : Du Nord de la CÔTE D’IVOIRE.

MAÎTRE N’DRI : Quel était leur responsabilité dans la résistance ?

Le témoin : Au moment des faits KONATE NAVIGUE était le premier responsable de la JFPI parti politique fondé par le président GBAGBO. Idriss Ouattara était le président des Agoras et parlements. ABOU BAMBA était le président de la génération CHARLES BLÉ GOUDE.

MAÎTRE N DRI CLAVER : MONSIEUR LE témoin vous qui avez participé à quasi-totalité des meetings de M. BLE GOUDE pouvez-vous dire si l’accusé a une fois lancé un appel au massacre des ressortissants du NORD de la CÔTE D’IVOIRE et des étrangers.

Le témoin #GOLEHI_FRANCK : Maître je n’ai jamais entendu de tels propos de la part du Général BLE GOUDE. Je voulais préciser que Monsieur BLE GOUDE avait reçu WATTAO chez lui à GUIBEROUA. Il a aussi reçu le Général SORO GUILLAUME à GAGNOA chez le président GBAGBO. Lui-même est allé passer la nuit dans la chambre de WATAO à BOUAKE. À cette époque plusieurs personnes ne comprenaient pas sa démarche même moi. Mais c’est aujourd’hui je me rends compte qu’il voyait arriver ce dont il s’agit aujourd’hui et qui m’a conduit ici. MAÎTRE en CÔTE D’IVOIRE dans chaque famille nous avons un enfant né d’une relation entre un(e) sudiste et un(e) nordique. Le général BLÉ GOUDE CHARLES ne pouvait jamais s’aventurer sur un tel terrain. Non ce n’est pas vrai.

Je dépose ça ici pour vous.

Faut arrêter cette grosse honte !!!

Payer un billet d’avion pour un témoin, le loger, lui remplir les poches et au final réfuter vos allégations mensongères, c’est tout simplement scandaleux, honteux et pitoyable.

