Children Of Africa présente les résultats de sa 5è caravane ophtalmologique gratuite en Côte-d’Ivoire

Mercredi 24 Mai 2017

Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureuse de vous retrouver ce matin, à l’occasion de la présentation des résultats de la 5ème caravane ophtalmologique gratuite de la Fondation Children of Africa, dont la tournée s’est achevée le mois dernier.

Je voudrais tout d’abord saluer notre frère, Monsieur Alphonse DJEDJE MADY, Président du Conseil Régional du Haut Sassandra, qui est présent à nos côtés pour cette cérémonie de restitution.

J’adresse également mes salutations aux cadres de la région du Haut-Sassandra et à la chefferie d’Anoumabo, qui sont avec nous ce matin. Je les remercie vivement de l’accueil particulièrement chaleureux qu’ils ont réservé aux équipes de la Fondation durant le déploiement de la caravane.

Je voudrais aussi saluer le Professeur FANNY Adama qui, comme chaque édition, conduit et encadre cette noble mission, ainsi que toute l’équipe médicale et paramédicale qui s’est mobilisée pour la réussite de cette campagne ophtalmologique.

Je salue également, tous nos bénévoles pour leur dévouement et leur mobilisation exemplaire.

Je voudrais faire une parenthèse pour les membres de ma Fondation : Mme Nadine SANGARE, Mme Patricia YAO, Dr Jérôme SON qui a dirigé la mission, Béatrice DURAND, Mme CISSE, Tazieff OUATTARA, Mr DOUKOURE, Ibrahima COULIBALY, Eline ARNAUD, Sala DEMEBELE et toute l’équipe de la Communication, Fatou, Anicette, Yvane, Marceline et Josée, et les applaudir très fort, car ils travaillent très dur tous les jours.

Je souhaite enfin la bienvenue à toutes les personnalités ici présentes, et à nos amis de la presse.

Mesdames et Messieurs,

Le 07 avril dernier, nous étions à Anoumabo, pour le lancement de la 5ème caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa qui a ensuite, sillonné la région du Haut-Sassandra du 22 au 29 avril 2017.

Durant cette période, nos équipes ont consulté, déparasité et soigné entièrement gratuitement, des milliers d’enfants dans les localités d’Issia, Vavoua, Daloua, Saïoua et Zoukougbeu.

Ainsi, 20 814 enfants ont pu être pris en charge et déparasités, et 1 029 paires de lunettes ont été offertes, comme cela vient de nous être présenté.

Je me réjouis que nous ayons pu consulter et soigner un si grand nombre de nos enfants, et je voudrais donc saluer et remercier chacun de vous pour le travail exceptionnel que vous avez réalisé au cours de cette 5ème caravane.

Mesdames et Messieurs,

Cela fait près de 10 ans que les équipes médicales et les bénévoles de la Fondation Children Of Africa vont à la rencontre des populations à travers la Côte d’Ivoire, afin de procurer à nos enfants, les soins ophtalmologiques dont ils ont besoin.

Démarrée en février 2008, la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa a soulagé à ce jour de nombreux parents défavorisés, en consultant et en soignant gratuitement à ce jour, au total 80 000 enfants.

Je tiens à cet effet, à remercier chaleureusement tous nos généreux donateurs, et les partenaires de la Fondation Children of Africa, qui œuvrent à nos côtés, pour rendre cette action possible année après année. Sans eux, tout ceci n’aurait pas pu être réalisé.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais pour terminer, remercier les autorités administratives et politiques, ainsi que les populations d’Anoumabo, d’Issia, de Saïoua, de Vavoua, de Daloa et de Zoukougbeu, pour l’engouement et le dynamisme dont ils ont fait preuve durant le passage de la caravane.

Merci à toutes et à tous du fond du cœur.

Je vous souhaite une excellente journée.

Je vous remercie.

