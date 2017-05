Côte-d’Ivoire: Pour l’ex porte-parole de la rébellion les mutineries « entravent la paix, la crédibilité du pays »

Ange TIEMOKO

Le député ivoirien Sidiki Konaté, président de la commission Défense et sécurité de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a déclaré mercredi à Yamoussoukro (Centre ivoirien) que les mutineries qui ont secoué le pays en janvier et mai ont « entravé sa paix, sa crédibilité et il prendra un coup très dur », lors d’un séminaire.

« Les mutineries ont entravé de façon terrible l’image de la Côte d’Ivoire et notre marche vers l’émergence », a indiqué M. Konaté, rappelant que « les investisseurs décaissent de l’argent, lorsqu’ils sont en confiance dans un pays en paix ».

Pour le député, « ces mutineries ont fait grandir l’inquiétude et la psychose au sein des populations qui ne sont plus apaisées », estimant que « l’Etat doit les rassurer ».

Après les mutineries de janvier et mai, « on a parlé de ce que l’Etat a perdu, de ce que les mutins ont gagné, mais très peu des souffrances morales, psychologiques, des dégâts matériels et financiers sur les populations », a regretté Sidiki Konaté, pour qui la quarantaine de députés, membres de la commission Défense et sécurité « doit aller en mission d’information » auprès d’elles.

Sidiki Konaté a tenu ces propos, lors d’un atelier de formation des députés membres de la commission Défense et sécurité de l’Assemblée nationale ivoirienne relatif au « contrôle parlementaire sur le secteur de la sécurité » en Côte d’Ivoire.

A cette rencontre financée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et qui devrait prendre fin samedi, plusieurs thèmes dont « la reforme du secteur de la sécurité en Côte d’Ivoire : état des lieux et perspectives » seront traités.

ATI

Alerte info/Connectionivoirienne.net

