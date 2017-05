L’axe Abidjan-Alepé-Abidjan en Côte-d’Ivoire coupé par les eaux de pluie

L’axe Abidjan-Alépé-Abidjan, long d’environ 40 km, a été coupé ce jeudi 25 mai 2017, suite aux pluies diluviennes qui s’abattent sur Alépé et Abidjan. Juste après la descente de la côte du village Djibi. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale économique, Abidjan les 24 et 25 mai et qui ont malheureusement causé d’énormes dégâts, sont à l’origine de cette perturbation. De nombreux usagers qui se rendaient soit à Abidjan ou à Alépé, ont été obligés de rebrousser chemin en attendant des lendemains meilleurs.

C’est le cas de A. Félicité qui, bloquée pendant plusieurs heures à cet endroit dans un véhicule de transport en commun alors qu’elle se rendait à Abidjan a préféré retourner à Alépé. M. Assane, en provenance d’Abidjan pour Alépé, n’a pas voulu prendre le risque de traverser le dit endroit avec son véhicule de type 4×4. Lui également est tout simplement retourné. Un chauffeur de taxi a, quant à lui, jugé utile de se rendre à Abidjan en passant par Bonoua et Grand-Bassam. Selon lui, le trajet est certes long et couteux mais, il ne peut pas faire autrement puisque sa course est urgente. Un client, poursuit il, l’y attend pour un voyage sur Adzopé.

Des jeunes volontaires ont, quant à eux, mis une stratégie en place pour aider les automobilistes. En effet, une fois sur les lieux, les chauffeurs qui désirent traverser coupent le moteur du véhicule. Ces jeunes le poussent jusqu’à ce qu’il traverse la zone dangereuse. Les passagers traversent à leur tour à pied. Certains, contents de pouvoir ainsi poursuivre leur voyage, n’hésitent pas à leur donner de l’argent. Histoire de les encourager.

Le 21 mai 2016, cet axe international avait été coupé dans les mêmes conditions. Pour mettre fin au calvaire des usagers, un pont est en construction sur la rivière Djibi. Les travaux avancent bien et selon certaines indiscrétions, il pourrait être livré dans 5 à 6 mois.

Boni Amlaman

Fraternité Matin

