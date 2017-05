Côte d’Ivoire: Décès en exil au Ghana de Dehé Gnanhou, ex-député de Duékoué sous-préfecture

« L’ex député FPI, Dehé Gilbert Gnanhou, exilé au Ghana depuis la chute de Laurent Gbagbo est décédé ce vendredi 26 mai 2017 au petit matin des suites d’une longue maladie » a appris Afrikipresse d’une source proche de la famille.

Dehé Gnanhou était député de la sous préfecture de Duekoué sous Gbagbo et membre de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Favorable à la légalisation de la polygamie en Côte d’Ivoire, lui-même vivant avec deux femmes, Dehé Gnanhou était une figure respectable et respectée à l’Ouest. Il était également connu pour son engagement politique, marqué par des prises de position fortes contre l’opposition armée au régime de Laurent Gbagbo. Sa mort est une grande perte pour le peuple Wê et pour la famille du front populaire ivoirien. Afrikipresse présente ses condoléances.

